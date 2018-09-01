ضربة قاسية لمربي الدواجن.. وخسائر بآلاف الشواقل

تشهد الأسواق الغزية هذه الأيام، انخفاضاً حاداً في أسعار الدواجن، خاصةً بعد موسم عيد الأضحى المبارك، قد يصل سعر الكيلو الواحد لـ6 شواقل، مما يؤدى إلى خسائر فادحة يتكبدها مربو الدواجن بآلاف الشواقل.

ويَقف المزارعون حائرين هذه الأيام عن ما حصل لهم نتيجة انخفاض الأسعار، معللين ذلك بزيادة نسبة العرض في الأسواق وقلة الطلب عليها.

بحسرة وألم يقول المزارع في تربية الدواجن عبد الرزاق غزال: "إن هناك خسائر كبيرة تكبدها المزارع نتيجة انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق، حيث وصل سعر الكيلو الواحد بـ6 شواقل فقط.

وأوضح غزال في حديث "لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المشكلة الرئيسة في انخفاض السعر هو الزيادة في العرض مع قلة الطلب عليها، أدى ذلك لتراجع أسعار اللحوم البيضاء، مشيراً إلى أنه تم استيراد كميات كبيرة من البيض اللاحم من الجانب "الإسرائيلي" .

وبينّ أنه باع فوج مكون من 1300 دجاجة بسعر 9800 ألف شيقل، موضحاً أن نسبة الخسائر التي تكبدها تقدر ب3 آلاف شيقل.

وأشار إلى أن احتياجات قطاع غزة من الدواجن تقدر ب3 مليون بيضة على نظام الفقاسات، وتم إدخال 6 مليون بيضة خلال الفترة السابقة، مما أدى إلى زيادة العرض بشكل كبير، لافتاً إلى أن سعر طن العلف مرتفع يصل بمبلغ 2700 شيقل.

وطالب المزارع غزال وزارة الاقتصاد تفعيل سياسية حماية المنتج من خلال تنظيم دخول كميات البيض للدواجن اللاحم، وتحديد الأسعار التي تناسب الجميع.

تراجع القوة الشرائية

بدوره، عزا مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة تحسين السقا، أسباب انخفاض أسعار الدواجن إلى ذبح الأضاحي في موسم عيد الأضحى المبارك، وتراجع القوة الشرائية من قبل المستهلكين.

وأوضح السقا، بأن كميات بيض الدجاج اللاحم التي يتم استيرادها من الخارج معدل 3 مليون بيضة شهرياً، مبيناً بأن أسعار الدواجن في كل فلسطين تشهد حالة من التراجع من قبل المواطنين.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة في غزة قامت بتفعيل بند الاستيراد الحر للبيض وإلغاء محاصصة التجار للبيض لمنع الاحتكار والتحكم بسعر الصوص.

ولفت السقا إلى أن بعض التجار يقومون ببيع سعر الصوص الواحد عن طريق الفقاسات بأعلى سعر ب3.5 شيقل، موضحاً بأنه سبب خسارة بعض مربي الدواجن في الأسواق.

وعن تعويض خسائر مربي الدواجن قال السقا: " لن يكون هناك تعويض من قبل وزارة الزراعة للمزارعين بسبب الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يشهدها القطاع".