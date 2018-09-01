"إسرائيل" ترحب بقرار أمريكا وقف تمويل "الأونروا"

رحب رئيس حزب يش عاتيد "يائير لابيد" بقرار الادارة وقف تمويل وكالة الغوث الأونروا كليا. وقال لابيد خلال تصريحات إذاعية ان "الاونروا" تقدم رعاية للإرهاب" على حد زعمه"، فالأونروا" عند قيامها كانت مسؤولة عن 750 لاجئ فلسطيني ، والآن مسؤولة عن 5 ونصف مليون لاجئ مزيفين" على حد قوله".

وتابع لابيد ان اللاجئين لم يطردهم احد من منازلهم "فالأونروا" منذ وقت طويل فقدت هدفها الذي اقيمت من اجله.

ويشار الى ان واشنطن قررت بالأمس وبشكل رسمي قطع كامل للموازنة السنوية التي كانت تدفعها الولايات المتحدة الامريكية "للأونروا" والتي تبلغ 360 مليون دولار سنويا ، أي ربع موازنة الاونروا .