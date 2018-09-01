أهالي طلاب مدارس "الأونروا "في البريج يُغلقونها لطردهم أبنائهم

يواصل أهالي مخيم البريج وسط قطاع غزة اليوم السبت، إغلاق عدة مدارس في المخيم احتجاجاً على طرد أبناءهم منها في أول يوم دراسي من العام الجديد 2018-2019م.

وأفاد شهود عيان لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رفضوا الكشف عن أسمائهم، أن أهالي الطلبة في مخيم البريج أغلقوا مدرستين في مخيم البريج، احتجاجاً على طرد الطلبة المواطنين منها.

فيما أوضح عدد من أولياء الأمور، أنّ المدرسة طردت أبنائهم بحجة أن هؤلاء الطلاب "مواطنين" لا يحملون بطاقة لاجئ، حيث سادت حالة من الغضب والاحتجاج امام المدرسة.

ووفقاً لأولياء الأمور، فتتذرع "الأنروا"، أن الأزمة المالية هي السبب الرئيسي حيث تقتصر خدمات "الأونروا" على الطلاب اللاجئين فقط، فيما يعاني الأهالي من أن بعض المدارس بعيدة عن أماكن سكناهم، فيضطرون لتسجيل وتدريس أبنائهم في مدارس "الأونروا".

يُذكر، أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، منعت الطلاب "المواطنين" (غير اللاجئين) من التسجيل في مدارسها، وقامت بطرد طلاب الصف الأول بمدرسة البريج (ج).

وكان رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) د. فريد أبو عاذرة، قد أكد في تصريح سابق لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حول رفض مدارس الاونروا استقبال طلبات تسجيل الطلبة الجدد، أن هناك تعليمات بخصوص تسجيل الطلاب المواطنين، مبيناً ان الأمر تحت النقاش بين إدارة الوكالة والرئاسة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى اللحظة".