الاحتلال يقرر إبعاد ناشط مقدسي عن البلدة القديمة أسبوعين

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إبعاد الناشط المقدسي نظام أبو رموز (37 عاما) عن القدس القديمة لمدة أسبوعين وكفالة ورقية قيمتها 3 آلاف شيقل لحين المحكمة.

وكانت سلطات الاحتلال استدعت أبو رموز للتحقيق معه في مركز التوقيف والتحقيق "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة، بعد أن تعرض للضرب المبرح من أحد جنود الاحتلال الخميس الماضي، ما استدعى نقله للعلاج في مستشفى بالقدس المحتلة، بسبب رباطه أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الأسباط.

وأصيب أبو رموز بجروح في منطقة الوجه، كذلك أصيب بجروح ورضوض في محيط العين، إضافة الى رضوض أخرى في أطرافه، ورغم ذلك بقي قيد الاعتقال حتى ساعات مساء أول من أمس، وأُخضع أمس للتحقيق.

يذكر أن الاحتلال يمنع المواطن أبو رموز من دخول المسجد الأقصى، منذ ثلاث سنوات، بعد إدراج اسمه بما يسمى "القائمة السوداء" التي تضم أسماء العشرات من الفلسطينيين الذين مُنعوا من دخول المسجد خاصة خلال اقتحامات المستوطنين.