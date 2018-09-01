أجواء منافسة مشتعلة في دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة

تختتم الجولة الأخيرة من بطولة دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة عصر يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، وذلك على صالة الشهيد القائد سعد صايل غرب مدينة غزة.

وتشتعل أجواء المنافسة بين الفرق لنيل إحدى بطاقتي الصعود إلى بطولة دوري الدرجة الممتازة، حيث تمتلك كافة المشاركة حظوظ شبه متساوية للتواجد في بطولة الأضواء، ولن يتم حسم الصاعدين حتى انتهاء المباراة الأخيرة من الجولة.

ويتصدر جدول ترتيب البطولة المجمع الإسلامي برصيد (4) نقاط، ويتشارك معه بذات رصيد النقاط بيت حانون الرياضي، كذلك الأمر بالنسبة لفريق الرباط، والذي يملك هو الآخر نفس رصيد النقاط.

فيما يأتي في المركز الرابع فريق نماء والذي يمتلك في رصيده (3) نقاط، ويتشارك معه ذات الرصيد من النقاط فريق الأمل.

ويلتقي يوم الإثنين بيت الأمل بمنافسه بيت حانون الرياضي، وذلك الساعة الرابعة والنصف عصراً، ويليه مباشرة لقاء سيجمع ما بين نماء ومنافسه المجمع الإسلامي، وذلك الساعة الخامسة والنصف عصراً، وذلك على صالة سعد صايل.

فيما ستختتم البطولة بلقاء يجمع الرباط بمنافسه المجمع الإسلامي، وذلك يوم الثلاثاء الساعة الرابعة والنصف عصراً على صالة سعد صايل، فيما سيجمع اللقاء الأخير من البطولة فريقي الأمل ونماء، وذلك يوم الثلاثاء على صالة الهلال الساعة الخامسة والنصف عصراً.



