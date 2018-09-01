السلطة وحماس تدينان قرار واشنطن قطع المعونة عن "الأونروا"

استنكرت السلطة الفلسطينية قرار الولايات المتحدة، أمس الجمعة، وقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مطالبةً دول العالم بـ”رفض هذا القرار وتوفير كلّ ما هو ممكن من دعم للوكالة”.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين، صائب عريقات، في بيان “نحن نرفض ونستنكر هذا القرار الأميركي جملة وتفصيلاً، فلا يحقّ للولايات المتحدة الأميركية إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأعلنت الإدارة الأميركية، الجمعة، أنّ الولايات المتحدة لن تُموّل بعد اليوم الوكالة الأممية، متّهمة إياها بأنها “منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، في بيان إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدما “درست بعناية المسألة، قرّرت أن الولايات المتحدة لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى الأونروا”.

وطالب عريقات دول العالم بـ”رفض هذا القرار، وتوفير كلّ ما هو ممكن من دعم لوكالة الأونروا احتراماً لقرار الأمم المتحدة المنشئ لوكالة الأونروا، إلى حين حلّ قضية اللاجئين من جميع جوانبها كما نص قرار” إنشاء الوكالة الأممية.

وشدد المسؤول الفلسطيني على أنه “لا يحقّ للولايات المتحدة تأييد ومباركة سرقة الأراضي الفلسطينية والاستعمار الإسرائيلي غير الشرعي على الأرض الفلسطينية وسرقة القدس وضمّها إلى إسرائيل، ولا يحقّ لها التصرف وفقاً لأهواء (…) بنيامين نتانياهو”.

وأضاف “الأونروا ليست مؤسّسة من مؤسسات السلطة الفلسطينية، فقد نشأت بقرار من الأمم المتحدة، وبالتالي فإنّ على المجتمع الدولي بأكمله رفض القرار الأميركي وإدانته”

ودعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، الجهات المانحة البديلة إلى الإسراع لسد الفجوة التمويلية.

وقال أبو هولي في بيان صحفي إن هدف الولايات المتحدة بالانسحاب الكامل من اونروا يظهر إن لديها خططا لإنهاء الوكالة وتصفية القضية الفلسطينية وممارسة الضغط والابتزاز السياسي للشعب الفلسطيني وقيادته.

من جانبه، قال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة حماس في غزة، إن القرار الأمريكي بوقف التمويل يضع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقع العدو للشعب الفلسطيني والشعوب العربية والمسلمة.

وقال أبو زهري إلى “ندعو إلى تنظيم مظاهرة دولية لمواجهة الاستبداد الأمريكي”.

وأعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (أونروا)عن “أسفها العميق وخيبة أملها” لقرار الولايات المتحدة إنهاء تمويلها بالكامل.

وقال المتحدث باسم الوكالة، كريس غانيس، إن الوكالة رفضت بأشد العبارات الممكنة الانتقادات الأمريكية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ووصفها بأنها “معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه”.

وأكد في بيان “المجتمع الدولي ومانحونا والدول المضيفة أشادوا باستمرار بالوكالة لانجازاتها ومعاييرها.”

وأضاف أن الأونروا ستواصل السعي للحصول على تمويل إضافي من شركائها الحاليين في أوروبا والخليج وآسيا، كما أنها ستبحث عن مانحين جدد