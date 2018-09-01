وصول الفوج الأول من حجاج غزة إلى أرض الوطن فجراً

وصل الفوج الأول من حجاج قطاع غزة ، فجر اليوم السبت، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي جنوب القطاع، قادما من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة عبر مطار القاهرة الدولي.

وأفاد مراسل " بأن الفوج الأول من حجاج ضيوف الرحمن من محافظات قطاع غزة وعددهم 837 حاجا وصل فجرا إلى غزة عبر معبر رفح البري الحدودي جنوب القطاع.

وأوضح أن الفوج الأول وصل عبر الخطوط الجوية الفلسطينية بثلاث رحلات بعيد أدائهم مناسك فريضة الحج في مكة المكرمة، وتحركوا إلى غزة عبر الأراضي المصرية من خلال "كبري السلام"، الذي أعادت فتحته السلطات المصرية بشكل استثنائي من أجل تسهيل وتيسير عودة حجاج غزة.

وأكد أن الفوج الثاني من حجاج غزة وعددهم 857 حاجا، وصلوا إلى مطار القاهرة الدولي من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، وهم في طريقهم إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

ويبلغ عدد حجاج القطاع 3320 حاجا، سيصلون تباعاً على مدار أربعة أيام متتالية، بمعدل ثلاث رحلات يوميا حتى يوم غد الأحد.

وكانت السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح الحدودي مع غزة بدءا من أمس الجمعة وحتى الاثنين المقبل أمام عودة ضيوف الرحمن من حجاج القطاع.