خصائص مدهشة لعصير البصل

يحتوي عصير البصل على مزايا عديدة، ما يجعل وجوده الدائم في المطبخ أمرا ضروريا.

أولى هذه الخصائص، هي أن عصير البصل يحسن عملية الهضم، لأن البصل يحتوي على ألياف إينولين التي تغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة، كما أن البصل يحتوي على المركب الكيميائي كيريستين المضاد الطبيعي للحساسية، وهو مركب يمتصه الجسم بسهولة، ويحتفظ به لفترة طويلة.

كذلك فإن عصير البصل مادة ممتازة، مضادة لأمراض البرد واضطرابات الجهاز التنفسي، لأن البصل يمنع تكوّن المخاط في الممرات التنفسية، وبالتالي يحمي صحة الشخص.

كما أن البصل وسيلة ممتازة للحفاظ على عظام قوية، حيث أوضحت نتائج الدراسات بأن مكونات البصل تمنع فقدان العظام لكثافة مكوناتها المعدنية، علاوة على أن عصير البصل مفيد للشعر، لأنه يحتوي على عنصر الكبريت، الذي يعتبر أحد أهم المواد الطبيعية المساعدة في نمو الشعر، والبصل يخفض مستوى السكر في الدم لأنه يحتوي على الكروم وثاني كبريتيد بروبيل الأليل.

إن تناول عصير البصل بصورة دورية منتظمة يخفض مستوى الكوليسترول في الدم لاحتوائه على الكبريت والكروم وفيتامين B، ويساهم احتواء البصل على أنواع مختلفة من الكبريتيدات في حماية القلب، كما أن هذه المركبات تحمي من نمو الأورام وتقلل من خطر أورام المريء والكلى والثدي والبروستاتا والحنجرة.

وأخيرا، فالبصل يمنع الالتهابات التي تحدث عن طريق الفم، لخواصه المضادة للبكتريا.