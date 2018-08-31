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خطيب الأقصى: الاحتلال يستغل العامل الزمني لبناء المستوطنات

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 23:06 - 31 اغسطس 2018
المسجد الاقصى المبارك المسجد الاقصى المبارك
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حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف أبو اسنينة من أن يسود المنطقة مستقبل مظلم في أعقاب إعلان الإدارة الأمريكية بأن القدس عاصمة لـ"إسرائيل"

وقال في خطبة الجمعة في الأقصى: "بعد ان تعهد الفلسطينيون بالاتفاقيات المعقودة مع الجانب "الإسرائيلي" وأنهم يتجاوبون مع متطلبات المجتمع الدولي فإن الضغوط ما زالت تراوح مكانها بعدم الاعتراف بحقوقنا وعدم الإفراج عن الأموال المجمدة لصالحهم وقطع ما يسمى بالمساعدات الأمريكية".

وخاطب الإدارة الأمريكية بقوله: "لا نريد مساعداتكم ومواقفكم أصبحت مكشوفة لدى العالم بأسره".

وأشار إلى أنه أمام هذا التعنت ورغم التنازلات التي ليس لها حد فإن الأمور تزداد سوءًا يوم بعد يوم، مؤكدًا أن الاحتلال يستغل العامل الزمني في بناء المستوطنات وبشكل جنوني.

وكان عشرات الآلاف من المصلين أدوا صلاة الجمعة في الأقصى وسط إجراءات أمنية صهيونية مشددة.

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