رئيس الفلبين يزور "اسرائيل" الأحد المقبل

في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس فلبيني إلى "إسرائيل"، يتوجه "رودريغو دوتيرتي" إلى تل أبيب، الأحد المقبل، على رأس وفد عسكري واقتصادي كبير.

وأفاد بيان صادر عن الحكومة الفلبينية، اليوم الجمعة، أن الزيارة من المقرر أن تستمر 4 أيام، يلتقي خلالها دوتيرتي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وتأتي الخطوة بالرغم من تدهور العلاقات بين الجانبين، إثر توصيف دوتيرتي، عام 2016، حملته ضد تجار المخدرات بالمحرقة النازية ضد اليهود "الهولوكوست"، قبل أن يتراجع.

ويتوقع أن تشهد الزيارة توقيع صفقات شراء أسلحة إسرائيلية، واتفاقات أمنية وتجارية، وإجراء جولات في قواعد عسكرية.

وأفادت قناة "أي نيوز 24" العبرية، اليوم، أن الجانبين سيبحثان كذلك عقد اتفاق بخصوص العمال الفلبينيين في إسرائيل، وتسيير رحلات جوية مباشرة بين مانيلا وتل أبيب.

ويشارك في وفد دوتيرتي نحو 400 شخص، بينهم مسؤولون عسكريون وأمنيون ورجال أعمال، بحسب البيان الحكومي.

تجدر الإشارة أن الفلبين أعلنت في 9 أغسطس/آب الجاري، إجراء تجربة ناجحة لمنظومة صاروخية، كانت حصلت عليها من إسرائيل في أبريل/نيسان الماضي، بالتزامن مع احتدام سباق التسلح في جنوب شرق آسيا، على خلفية نزاعات حدودية متعددة الأطراف.