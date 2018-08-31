نسبة قبول الأميركيين لترامب تصل أدنى مستوياتها

تراجعت نسبة قبول الناس لأداء ترامب، بنسبة 60%، وفق استطلاع شعبيّ نشرته الـ "إي بي سي" في واشنطن صباح اليوم الجمعة.

وقال 53% ممن شملهم الاستطلاع إنّهم يعارضون بشدّة أداء ترامب في البيت الأبيض، وكانت هذه هي المرة الأولى في أميركا التي يفوق فيها عدم الرضى الشعبي نسبة 50%.

وأظهر الاستطلاع أن الغالبية تؤيد استكمال التحقيق الذي قاده روبرت مولير، حول تدخّل روسيا في الانتخابات الأميركية الرئاسية عام 2016، ويجب على ترامب ألّا يقيل النائب العام جيف سيشنز.

وانقسم الأميركيون حول ما إذا كانوا يؤيدون أن يقيل الكونجرس ترامب، إذ قال 49% من المشاركين إنّ على الكونجرس البدء بإجراءات إقالة ترامب، وقال 46% إنّ على الكونجرس تجنّب هذه الخطوة.

أتى هذا الاستطلاع في وقت هاجم فيه الرئيس ترامب وسائل الإعلام الأميركية، وشركات تكنولوجية ضخمة مثل "جوجل"، مدّعيا أنّها تنشر أخبارا كاذبة حوله وتحرّض الرأي العام عليه.

وفي وقت سابق، ألغى ترامب زيادة الدخل لموظفي الكونجرس المدنيين، ويأتي هذا ضمن سياسته التقليصية في الميزانيات، رغم تعبيره تكرارا عن قوة الاقتصاد الأميركي.