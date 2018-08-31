الحية: حوارات كسر الحصار في القاهرة قطعت شوطاً مهماً

أكد القيادي في حركة حماس خليل الحية أن حوارات كسر الحصار عن غزة التي تجري برعاية مصر والأمم المتحدة قطعت شوطا مهما، مؤكدا أن هناك "أشياء تسير على الأرض حول هذا الأمر".

وقال الحية في تصريحات صحفية من شرق غزة، اليوم الجمعة:" أردنا أن نكون إيجابيين مع الجهود التي تبذلها مصر والأمم المتحدة لكسر الحصار وتوجهنا لتخفيف حدة البالونات الحارقة من خلال التواصل مع الشباب والفصائل والقوى، وذلك من أجل خلق بيئة مناسبة لهذا الأمر".

وأشار الحية إلى أن حماس فعلت كل ما هو مطلوب منها لتثبيت تهدئة 2014، مشددا على أن الأمم المتحدة ومصر تحت الاختبار، من أجل كسر الحصار عن غزة.

وأضاف:" ما دام الاحتلال على أرض فلسطين من حق شعبنا المقاومة بكل الوسائل، والمسيرات ستستمر حتى تحقق أهدافها".