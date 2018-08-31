رصاص الاحتلال يستهدف الصحفيين و الطواقم الطبية مجدداً

أصيب عدد من الصحفيين والمسعفين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، أثناء تغطيتهم للأحداث في جمعة "مسيراتنا مستمرة".

وأفادت مصادر طبية أن من بين الإصابات، المصور محمد أبو سلطان أصيب، بطلق ناري في القدم خلال تغطيته للمواجهات الدائرة شرق محافظة رفح جنوب القطاع، و الصحفي محمد زعرب اثر استنشاقه للغاز شرق خانيونس، بالإضافة الى الناشط الإعلامي خالد صلاح بالاختناق أثناء تغطية فعاليات مسيرات العودة شرق محافظة خان يونس.

كما أعلنت وزارة الصحة، الفلسطينية، إلى أنّ المسعفة المتطوعة شروق ابو مسامح ، أصيبت بجراحٍ خطيرة جراء اطلاق الرصاص عليها بشكل مباشر مما، أدى إلى إصابتها برصاصة في الصدر.

ونوّهت إلى، أنّ حالت المسعفة "أبو مسامح"، تزداد خطورة، حيثُ تم ادخالها لغرفة العمليات بشكل مستعجل من قبل الاطباء.