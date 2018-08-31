إصابة مواطنين بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما، والتي خرجت تنديدا بالمؤامرات التي يتعرض لها شعبنا وقيادته.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية قبل انطلاق المسيرة، وإن عددا من الجنود اعتلوا سطح منزل المواطن زهدي شتيوي واستخدموه لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأضاف أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال، وأنهم تلقوا العلاج في مركز القرية الطبي.