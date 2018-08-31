توافد الجماهير لمخيمات العودة شرق قطاع غزة

بدأت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، بالتوجه نحو الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة 23 لمسيرة العودة وكسر الحصار التي دعت لها اللجنة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، والتي أطلقت عليها جمعة "مسيراتنا مستمرة".

وأفاد مراسلنا، أن مئات الشبان توجهوا لمخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، قبيل موعد انطلاق المسيرات التي حددتها اللجنة الوطنية العليا بعد صلاة العصر.

يشار إلى أن مسيرات العودة انطلقت في 30 آذار مارس الماضي، للتأكيد على حق العودة ورفض صفقة القرن وقرارات الإدارة الأمريكية، واستشهد خلالها 160 فلسطينياً وأصيب أكثر من 14 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة.