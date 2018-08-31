وزير إسرائيلي: ينبغي علينا تصفية قيادة حماس

دعا وزير إسرائيلي، اليوم الجمعة، إلى تصفية قيادة حركة "حماس" في غزة وتدمير قدراتها الصاروخية ونزع سلاحها.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم، عن وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنيت قوله "ينبغي علينا تصفية قيادة حركة حماس وتدمير نظام إنتاج الصواريخ التابع للحركة".

وأضاف "أنا أؤيد القضاء على قيادة حماس وأن نفعل ما قمنا به في (الضفة الغربية)"، في إشارة إلى اعتقال واغتيال قادة حماس بمن فيهم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني.

وتساءل في إشارة إلى الضفة الغربية، "لماذا لا يطلقون علينا النار من هناك؟ لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح لهم برفع رؤوسهم، ولكن هذا فقط جانب واحد إذ ينبغي أيضًا منع قدرة حماس على النمو".

وردًا على زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار التي لوح فيها بإطلاق القذائف الصاروخية بشكل مستمر على "إسرائيل" في حال الهجوم على غزة قال بنيت "أقوال السنوار لا تثيرني، مسؤوليتنا هي اجتثاث قدرة حماس على المس بنا".

وجدد بنيت في هذا الصدد الدعوة إلى نزع سلاح حماس.

ووجه بنيت النقد إلى وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان وقال "رؤيته، إذا ما فهمت ما قام هو بالتعبير عنه، هي إقناع الناس في غزة باستبدال حماس، وهذا ليس بالتصور الواقعي".

وأمس أشار ليبرمان إلى أن هناك خيارين في التعامل مع غزة، الأول وهو العمل العسكري الذي يتطلب السيطرة على غزة وهو خيار مكلف، أما الخيار الثاني فهو تحرك سكان غزة ضد نظام حماس. مشيرًا إلى أنه يفضل الخيار الثاني.