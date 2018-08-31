بيت لحم: الشرطة تقبض على شخصين لقيامهما بابتزاز وتهديد امرأة عبر "فيس بوك"

قبضت الشرطة اليوم الجمعة، على شخصين وهما شاب وفتاة يشتبه بهما بابتزاز وتهديد امرأة متزوجة بمحافظة بيت لحم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد تلقي شكوى من مواطنة من سكان المحافظة حول قيام شخصين بابتزازها وتهديدها بنشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم نشر الصور مقابل دفع مبلغ 10 آلاف شيقل.

وأضاف البيان، على الفور باشرت وحدة الجرائم الالكترونية بإدارة المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري، وتمكنت من إلقاء القبض عليهما وضبط الاجهزة الخلوية الخاصة بهما وحاضنة (فلاشة) بداخلها صور للمشتكية، وبسماع اقوالهما افادا بقيامهما بابتزاز وتهديد المشتكية بعدم نشر صور لها مقابل دفع مبلغ من المال.

وأكد البيان، توقيف المشتبه بهما تمهيداَ لتحويلهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.