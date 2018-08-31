رونالدو: برشلونة لديه نجم عظيم وريال مدريد لا يقف على لاعب

أكَّد الظاهرة رونالدو، أسطورة الكرة البرازيلية، أن نادي ريال مدريد، مرشح بشكل دائم لحصد البطولات، رغم رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، هذا الصيف.

وقال رونالدو، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الجمعة: "ريال مدريد مرشح دائم للصعود على منصات التتويج، لكن يجب أن يظل الفريق الملكي، ممتنًا للدون البرتغالي".

وأضاف "رونالدو يبحث عن تجربة جديدة، وهذا من حق أي لاعب. النجم البرتغالي قدم الكثير لريال مدريد".

وتابع رونالدو "أتمنى أن يقود جاريث بيل، ريال مدريد في الفترة المقبلة. الملكي فريق متكامل، ولا يقف على لاعب واحد".

وعن إمكانية استقدام مواطنه نيمار، أوضح "لا يجب اللعب بعواطف الجماهير. هناك فرق عديدة تريد التوقيع مع نجم باريس سان جيرمان، لكن لا يوجد أي شيء حقيقي للتوقيع حاليًا مع نيمار".

وأردف "مونديال روسيا لم يكن رائعًا لنيمار، لكن كان مثيرًا للموهبة الفرنسية كيليان مبابي. سان جيرمان يملك فريقًا جيدًا، لكن الفوز بدوري أبطال أوروبا، يتطلب المزيد من الجماعية".

وعن وجه الشبه مع كيليان مبابي، علق نجم السامبا السابق "أنا لا أتذكر كيف كنت ألعب".

وواصل "استقالة زيدان أدهشتني مثل الجميع، لكن يجب أن نترك كل شخص، يختار مستقبله مثلما يحب، مدرب فاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، من المؤكد أن لديه أهداف أخرى".

ونوه "فيليب كوتينيو، لديه الكثير من الجودة ويستمر في النمو. إنه لاعب عظيم، ويمكنه تقديم المزيد لبرشلونة".

وأتم "مثل كل مشجعي مدريد، أنا أخاف من ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لكن هناك قانون في الحياة، وهو الوقت، سوف يمر على الجميع".