لجان المقاومة تتوعد الاحتلال: صبرنا لن يطول

توعدت لجان المقاومة في فلسطين اليوم الجمعة أن صبرها لن يطول إذا لم يرفع الحصار "الإسرائيلي" والعقوبات عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت اللجان في بيان مقتضب لها: "لن تتوانَ في خوض معركة كسر الحصار الإسرائيلي بكافة الوسائل والإمكانيات من أجل رفع المعاناة عن أهلنا الصامدين في غزة".

وأضافت: "إن صواريخ ألويتنا المظفرة جاهزة -ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لها- لتطال كافة الأهداف الصهيونية على امتداد أرض فلسطين المحتلة".

يُشار إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني من حصار "إسرائيلي" قاسٍ منذ أكثر من 12 عاماً إضافة إلى عقوبات اقتصادية كبيرة فرضها رئيس السلطة محمود عباس منذ شهر إبريل عام 2017.