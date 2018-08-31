ليبرمان: لا يمكن تصفية هنية خلال 48 ساعة

زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن حركة حماس لن تفوز في حال تم اجراء انتخابات حرة في غزة.

وقال ليبرمان في لقاء طويل مع الصحفي اليكس فيشمان بصحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، نشر اليوم الجمعة في ملحق نهاية الأسبوع: "لا يمكن تصفية إسماعيل هنية خلال 48 ساعة حتى لو أصبح نفتالي بينيت وزيراً للجيش، سيواجه نفس القيود".

واعترف ليبرمان خلال المقابلة، بأن دور وزير الجيش قد علمه أن يطول "فتيله القصير"، مؤكداً ليبرمان يطول ويقصر الفتيل وفقا للظروف".

وأشار، عندما يحاول شخص ما أن يخطو على أصابع قدميه، يقصر الفتيل.

فيشمان الذي دخل مكتبه ورأى كيف يكتب ملاحظاته ومواعيده، سأله حول امر غريب شاهده في مكتبه، لماذا تكتب باللغة الروسية؟ فقال، كي لا يطلع أحد او يلقي نظرة على اوراقي".