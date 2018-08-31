فلسطين اليوم وإذاعة الأقصى تحصدان جائزة أفضل تقرير صحفي انساني للعام 2018

فاز كل من الصحفي عبد الرؤوف زقوت من "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" و الصحفي حمزة رضوان من إذاعة صوت الأقصى في مسابقة "أفضل تقرير صحفي إنساني للعام 2018 " التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، للصحفيين الفلسطينيين العاملين في وسائل الإعلام الفلسطينية في غزة.

وقد حاز تقرير "سيلفي الوداع الأخير.. أم ثكلى ومسعف مقدام" للصحفي عبد الرؤوف زقوت، على جائزة أفضل تقرير صحفي إنساني عن التقارير المكتوبة.

وفاز الصحفي حمزة رضوان من إذاعة الأقصى بأفضل تقرير إذاعي حول تأثير القيود المفروضة على حركة الأشخاص من قطاع غزة خاصة المرضى في الحصول على تلقي العلاج في الخارج. فيما تم حجب جائزة التقارير المرئية عن المسابقة لعدم موافاتها لشروط المسابقة.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت في بداية يوليو عن مسابقة “أفضل تقرير صحفي إنساني”، للعام 2018. يجدر بالذكر أنها المرة الأولى التي ينظم فيها هذا النوع من المسابقات للصحفيين في فلسطين.

وقد أكد جيلان ديفورن رئيس اللجنة الدولية في غزة، أهمية المسابقة حيث تهدف لتسليط الضوء على المعاناة في غزة، وتأثير تبعات النزاع طويل الأمد والاحتلال، على فرص المدنيين في الحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية.

كما اهتمت المسابقة وفق ديفورن بقصص حقيقية للعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يعملون في حالات النزاع المسلح أو العنف، والأشخاص الذين أثر على حياتهم أحد مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

من جهتها، أوضحت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية و القائمة على تنظيم المسابقة أنهم تلقوا أكثر من 65 مشاركة تقدم بها العاملون في الوسائل الإعلامية، من بينها 5 تقارير مرئية، و3 مسموعة، و57 مكتوبة.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز احترام المبادئ الإنسانية في تناول الإعلام المحلي عند تناول التبعات الإنسانية المترتبة على النزاع المسلح وحالات العنف الأخرى على السكان. وتسعى مبادرة اللجنة الدولية أيضاً إلى تسليط الضوء على احترام الكرامة الإنسانية واعلاء صوت الضحايا.

واستهدفت المسابقة الصحفيين المحترفين من غزة، والعاملين في الصحافة المطبوعة أو الإلكترونية أو المحطات المرئية والمسموعة، والذين قاموا بنشر تقاريرهم في الفترة الواقعة بين 10 يوليو 2017 و10 يوليو 2018 في وسائل الإعلام الفلسطينية المحلية.

من جانبها، أكدت الصحفية لنا شاهين عضو لجنة التحكيم، أن المسابقة بحثت عن قصص مميزة ذات اهتمامات إنسانية، خاصة تلك التي تصور القضايا الإنسانية بطريقة جديدة وغير متوقعة وتتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية للصحافة الإنسانية، مثل الحياد والموضوعية واحترام كرامة الإنسان.

هذا وقام كل من الصحفي نضال المغربي مدير الأخبار في وكالة رويترز والصحفي عادل الزعنون مراسل وكالة الأنباء الفرنسية و تمار أبو حنا المتحدثة باسم اللجنة الدولية في مكتب القدس الى جانب مديرة مكتب قناة الميادين في غزة لنا شاهين بتحكيم التقارير المشاركة.