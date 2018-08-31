العثور على صيادين سالمياً بعد غرق مركبهما قبل أيام

أكد نزار عياش نقيب الصيادين في قطاع غزة، العثور على قارب صيد تعرض للغرق في عرض بحر مدينة غزة جراء اعتداء زوارق الاحتلال عليه.

وأوضح عياش في تصريحات، أنه تم العثور على الصيادين الذين تواردت المعلومات عن غرق مركبهم في عرض البحر على بعد ثلاثة ونصف ميل من ميناء غزة.

ولفت عياش الي أنه فور استلام إشارة تفيد بغرق مركب على متنه اثنين من الصيادين تحركت فرق إنقاذ الي عرض البحر، وقامت بالبحث عنهم الي أن تم العثور على القارب وعودة الصيادين الي ذويهم بسلام.

وبحسب مصادر مطلعة أن الصيادين هم أحمد ومصباح صلاح وصلا بحالة جيدة لمنطقة الميناء سباحة، بعدما تركا مركبهم عقب إطلاق الاحتلال النار على محركه في عرض البحر ما تسبب بعطله وغرقه.