صحيفة أمريكية: ترامب سيقرر الغاء كل التمويل المالي للأونروا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست بان الادارة الامريكية برئاسة دونالد ترامب قررت إلغاء كل التمويل المالي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".

ووفقاً للصحيفة الأمريكية، فإن القرار سيعلن عنه رسميا في الاسابيع المقبلة وستذكر الادارة الامريكية في بيانها بعد اسابيع عدم رضاها عن وكالة الأونروا.

وكانت وسائل إعلام عبرية توقعت قبل أسبوع إعلان حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسة جديدة تلغي حق العودة للفلسطينيين.

وذكر موقع "ريشت 13" أنه من المتوقع كذلك أن تتضمن الخطة الجديدة عدداً من التدابير التي تستهدف في المقام الأول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" حيث سيتم وقف الميزانية الأمريكية للأونروا في الضفة الغربية.

وأضاف الموقع العبري في حينه أن إدارة ترامب ستطلب من "إسرائيل" وقف تفويض عمل "الأونروا" في الضفة الغربية لضمان عدم استقبال دعم خارجي لها، كما سيتم نشر تقرير حول عدد اللاجئين الفلسطينيين حيث يزعم الأمريكيون أن عددهم يبلغ فقط نصف مليون بدلا من 5 مليون واعتبار أن صفقة لاجئ لا تنتقل بالوراثة".

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان مسؤول بالخارجية الأمريكية عن أن الولايات المتحدة ستُعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة إلى مشاريع في أماكن أخرى.