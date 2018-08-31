حجاج غزة يصلون مطار القاهرة في طريق عودتهم للقطاع

استقبل مطار القاهرة مساء أمس الخميس طائرة تابعة لشركة مصر للطيران على متنها 240 حاجا فلسطينيا قادمين من الأراضي الحجازية المقدسة ضمن 3 رحلات لنقل حوالى 780 حاجا سيتوجهون إلى قطاع غزة.

وصرحت مصادر مطلعة بالمطار أنه تم استقبال طائرات الحجاج الفلسطينيين، كما تم تشكيل فريق عمل من أمن المطار والسفارة الفلسطينية لدى مصر لإنهاء إجراءات سفر الحجاج الفلسطينيين حيث سيتوجهون في قافلة حافلات إلى منفذ رفح البرى.

وتقرر فتح المعبر لمدة 4 أيام ليتمكن الحجاج الفلسطينيين من دخول قطاع غزة.

وأفادت المصادر أن الشركة ستنظم 12 رحلة طيران على مدار أربعة أيام لنقل 3321 حاجا من أهالي قطاع غزة من الأراضي المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج وبمعل 3 رحلات يوميا.