الغزيون يستعدون لجمعة "مسيراتنا مستمرة"

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة اليوم الجمعة على حدود غزة التي ستحمل شعار "مسيراتنا مستمرة".

ودعت الهيئة الوطنية العلياء لمسيرات العودة وكسر الحصار، المواطنين الفلسطينيين للمشاركة الفاعلة في مسيرة العودة اليوم الجمعة تأكيداً على استمرار المسيرات السلمية المطالبة بحقوقنا المشروعة بالعودة إلى أراضينا المحتلة وكسر الحصار عن قطاع غزة والتأكيد على حرية غزة وحقها في الحياة بأمن وسلام.

وشددت على ضرورة "رفع الحصار والعقوبات بشكل كامل عن قطاع غزة"، مؤكدة أن ذلك حقا وليس منة من أحد.

وجددت تمسّك شعبنا بحقه الثابت في القدس عاصمة فلسطين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامه دولته المستقلة وعاصمتها القدس.