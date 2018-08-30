فحوى رسالة زعيم كوريا الشمالية للرئيس عباس

بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الخميس، رسالة إلى رئيس السلطة محمود عباس أكد من خلالها دعم بلاده للحقوق الفلسطينية.

وسلّم الرسالة سفير كوريا الشمالية ما دو نغ هوي خلال لقائه بالسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، اليوم الخميس.

وقالت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، في بيان، إن السفير اللوح، استقبل، اليوم، سفير كوريا الشمالية "ما دو نغ هوي"، واستلم منه رسالة من كيم جونغ أون، عبر فيها عن خالص شكره للرئيس عباس، لحرصه على تقديم تهنئته بمناسبة عيد قومي لكوريا الشمالية.

وأكد زعيم كوريا الشمالية في رسالته دعمه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأعرب كيم، في رسالته عن تمنياته للرئيس "عباس، والشعب الفلسطيني، في نضالهم العادل من أجل استرجاع كافة الحقوق المشروعة لاسيما وحقهم في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس ".

وبحث الجانبان "الأوضاع السياسية والميدانية الفلسطينية في القدس، واستمرار التهويد فيها، وسياسات الاحتلال الاستيطانية بالضفة الغربية، والانتهاكات المستمرة بحق أبناء شعبنا الأعزل في قطاع غزة".