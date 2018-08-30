ارتفاع أسعار المنتج خلال شهر تموز 2018

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 1.39% خلال شهر تموز 2018 مقارنة مع شهر حزيران 2018أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 106.11 خلال شهر تموز 2018 مقارنة ﺒ 104.66 خلال شهر حزيران 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.52%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 106.81 خلال شهر تموز 2018 مقارنة ﺒ 105.21 خلال شهر حزيران 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.26%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 100.03 خلال شهر تموز 2018 مقارنة بـ 99.77 خلال شهر حزيران 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 7.85%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.50%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 3.79%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.19%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بنسبة 1.56%، وأسعار صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.02%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.57%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الطباعة بمقدار 3.97%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 0.58%.

شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر تموز 2018 والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.08%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 0.11%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 4.98%، وذلك بسبب انخفاض أسعار زراعة المحاصيل الدائمة بمقدار 23.42%، وأسعار زراعة الحمضيات بمقدار 14.94%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني بنسبة 2.19%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار تربية الدواجن بنسبة 5.15%، وأسعار تربية الأبقار والجاموس بنسبة 2.25%.