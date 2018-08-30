مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جنوب نابلس

نصب المستوطنون خياما وبركسات في أراضي بلدة قريوت جنوب نابلس، في خطوة تهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وأفاد الناشط في لجان مقاومة الاستيطان بشار القريوتي أن المستوطنين نصبوا مؤخرا خمس خيام وبركسات، وبدأوا بالاعداد لاقامة حظائر للماشية، بين مستوطنتي "شيلو" و"عيليه".

واشار القريوتي الى أن هؤلاء المستوطنين هم ممن تم اجلاؤهم عن من مستوطنة "عمونا" المخلاة، حيث يسعون لاقامة بؤرة استيطانية جديدة، يمكن أن تشكل نواة لمستوطنة تربط ما بين مستوطنتي "عيليه" و"شيلو"، وتتوسع في اراضي المواطنين الواقعة في تلك المنطقة، لتشكل مع باقي المستوطنات الاخرى تجمعا استيطانيا كبيرا.

ولفت الى أن قطعان الماشية التي يملكها المستوطنون، ترعى في أراضي المواطنين، المزروعة مساحات كبيرة منها بأشجار الزيتون الرومية.

واشار الى أن هؤلاء المستوطنين مقسمون إلى عدة عصابات، بعضها يحمل أسلحة متطورة، وقد قاموا قبل عدة أيام بأعمال عربدة واستفزاز للمزارعين، الذين باتوا يتخوفون من بطشهم، مشيرا الى انه تم التواصل مع الجهات المعنية والبدء بخطوات قانونية لإزالة هذه البؤرة الاستيطانية، التي تقول "الإدارة المدنية الاسرائيلية" بأنها غير قانونية ولم تحصل على الترخيص.