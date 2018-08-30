بلدية الاحتلال تفتح بوّابة قرب باب العامود بالقدس المحتلة

أفادت مصادر فلسطينية أن بلدية الاحتلال في القدس، أجرت تغييرات على بعض المناطق داخل البلدة القديمة، وفتحت بوابة جديدة قُرب "باب العامود" في المدينة المحتلة.

وأوضحت المصادر أن بلدية الاحتلال أجرت منذ عدّة أيام تغييرات في ساحة داخلية قرب "باب العامود"، وفتحت بوابة تصل إلى حارة النصارى في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وصرّح مختار حارة النصارى، باسم سعيد وجيه، بأنه "لم يتم إعلامنا بأي تغييرات أو طرق وشوارع جديدة في حارة النصارى من بلدية القدس الإسرائيلية".

وأضاف وجيه أنه سمع من عدّة جهات أنه فُتحت بوابة تؤدي إلى منازل المسيحيين في البلدة القديمة بالقدس، دون معرفة أسباب ذلك.