الاحتلال يحول أسير للاعتقال الإداري بعد لحظات من الافراج عنه

حوَّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير أحمد نصّار من بلدة مادما جنوب نابلس للاعتقال الإداري بعد لحظات من الإفراج عنه، الذي كان من المقرر الإفراج عنه اليوم الخميس.

وكانت العائلة توجهت فجر اليوم إلى مقر المحكمة في منطقة سالم لدفع الغرامة والتوقيع على أوراق الإفراج عنه، إلا أن الاحتلال بعد الإفراج عنه ومن باب السجن أعاد اعتقاله من جديد وحوَّله للاعتقال الإداري.

وكان الأسير نصار قضى نحو عامين في الأسر أطلق سراحه العام الماضي، ليعيد اعتقاله قبل أربعة أشهر، خاض خلالها إضراباً عن الطعام وأفرج عنه بعد أكثر من أسبوعين من الإضراب، لعيد الاحتلال اعتقاله مرة أخرى منتصف يوليو تموز الفائت، وبعد جلسات للمحكمة الإسرائيلية حكمت بالإفراج عنه "بكفالة مالية".

وتقول العائلة إن "ما تقوم به قوات الاحتلال هي عملية انتقام من العائلة على خلفية قيام شقيقه محمود بطعن أحد حراس السجن في العام الفائت، حيث ضاعفت فترة حكمه إلى 15 عاما بعد حكمه بـ5 سنوات.