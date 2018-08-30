ضابط بالجيش الأمريكي في هاواي يعترف بدعم تنظيم داعش

قال ممثلو ادعاء "إن ضابطا برتبة سيرجنت في الجيش الأمريكي كان يخدم في هاواي سيقضي 25 عاما في السجن بعد أن اعترف بتقديم دعم مادي لتنظيم داعش".

وأضاف مكتب التحقيقات الاتحادي إن إيكايكا إريك كانغ (35 عاما) كان يعمل مراقبا لحركة الطيران العسكري في ثكنة شوفيلد في أواهو عندما اعتقل العام الماضي بعد تحقيقات شملت عملاء سريين ومصادر انتحلت صفات متعاطفين ونشطاء من تنظيم “داعش”.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن كانغ، الذي خدم في العراق وفي أفغانستان، اعترف، أمس الأربعاء، بأربع تهم تتعلق بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية.

وبموجب اتفاق مع الادعاء الاتحادي، وافق كانغ على أن يقضي 25 عاما في السجن و20 عاما بعدها قيد إطلاق سراح مشروط.

وأفادت وثائق المحكمة أن كانغ تعاطف مع داعش في أوائل 2016 على أقرب تقدير وكان يشاهد بانتظام المواد الدعائية له على الإنترنت بما في ذلك تسجيلات الفيديو لعمليات الإعدام.

وفي منتصف عام 2017 التقى عدة مرات مع عملاء سريين لمكتب التحقيقات الاتحادي كان يعتقد أنهم على صلة بالتنظيم وأعطاهم وثائق عسكرية سرية وطائرة مسيرة تجارية صغيرة ومواد أخرى مثل ملابس تشبه الملابس العسكرية ومعدات.

وأظهرت سجلات المحكمة أن كانغ بايع في يوم الثامن من يوليو/ تموز 2017 مسؤول داعش أبو بكر البغدادي وقال لعميل سري لمكتب التحقيقات الاتحادي إنه يريد الحصول على بندقيته والذهاب إلى وسط هونولولو ووايكيكي وإطلاق النار. وتم اعتقاله في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وقال محامي كانغ، بيرني بيرفار، إنه عانى من اضطراب ما بعد الصدمة وإن الجيش فشل في التعامل معه بعد عودته من العراق عام 2011 ومن أفغانستان عام 2014.

واتهم المحامي مكتب التحقيقات الاتحادي باستغلال المشكلات العقلية لموكله.

(رويترز)