مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا ومودريتش أفضل لاعب

أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، التي أجريت مساء اليوم الخميس بإمارة موناكو الفرنسية، عن مواجهات نارية.

وسيلتقي في المجموعة الأولى اتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند وموناكو وكلوب بروج.

بينما تضم المجموعة الثانية برشلونة وتوتنهام وبي إس في آيندهوفن وإنترناسيونالي (انتر ميلان).

ويلعب في المجموعة الثالثة باريس سان جيرمان ونابولي وليفربول وغريفينا زيفيزدا (النجم الأحمر).

وتضم المجموعة الرابعة لوكوموتيف موسكو وبورتو وشالكة وغالطا سراي.

ويتنافس في المجموعة الخامسة بايرن ميونيخ وبنفيكا وأياكس وأيك أثينا.

أما المجموعة السادسة، فتضم مانشستر سيتي وشختار دونتيسك وليون والوافد الجديد هوفنهايم.

وفي المجموعة السابعة، يتنافس ريال مدريد وروما وسيسكا موسكو وبليتزيري.

ويتنافس في المجموعة الثامنة يوفنتوس ومانشستر يونايتد وفالنسيا ويونغ بويز.

ويصنف (يويفا) الفرق وفقا لنتائجها في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

وستنطلق غمار منافسات دور المجموعات، بين الفرق الـ32، في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر حزيران/يونيو 2019 في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب ميتروبوليتانو معقل فريق أتليتكو مدريد.

وعلى هامش القرعة، أعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا" عن الفائز بجائزة أفضلا لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي، وهو لاعب وسط النادي الإسباني ريال مدريد لوكا مودريتش، والذي نال أيضا لقب أفضل متوسط ميدان في دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي.

وتفوق مودريتش على زميله السابق في فريق ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وعلى المهاجم المصري لاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وسيطر فريق ريال مدريد، حامل لقب دوري الأبطال للموسم الماضي، على جميع الجوائز، حيث نال حارسه كيلور نافاس لقب أفضل حارس مرمى، وسيرجيو راموس جائزة أفضل مدافع، ولاعب الفريق السابق كريستيانو رونالدو لقب أفضل مهاجم.

كما فازت لاعبة فريق فولسفبورج الألماني، الدنماركية بيرنل هاردي بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا للموسم الماضي.