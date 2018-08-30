برشلونة في مجموعة نارية.. قمة بين يوفي ويونايتد.. وعقبة إيطالية للريال

رت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، والتي أقيمت مساء اليوم، الخميس، بموناكو، عن مواجهات قوية، حيث جاء ريال مدريد، حامل اللقب، في مجموعة متوازنة، فيما يلعب برشلونة ضمن مجموعة نارية.



وأوقعت القرعة البارسا في المجموعة الثانية إلى جانب كل من توتنهام الإنجليزي، وأيندهوفن الهولندي، وإنتر ميلان الإيطالي، فيما جاء الفريق الملكي، الساعي لحصد اللقب للمرة الرابعة على التوالي، في المجموعة السابعة مع روما، وسسكا موسكو، وفيكتويا بلزن.

أما يوفنتوس فاصطدم بمانشستر يونايتد في مواجهة نارية بالمجموعة الثامنة، رفقة فالنسيا ويونج بويز، ما يعني أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيلعب ضد فريقه السابق، كذلك سيواجه الفرنسي بول بوجبا ناديه القديم.

كما جاء ليفربول، وصيف النسخة الماضية، في مجموعة صعبة أيضا إلى جانب باريس سان جيرمان، ونابولي، والنجم الأحمر.

وتقام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 18 و19 سبتمبر/ أيلول المقبل.



وفيما يلي جدول دور المجموعات كاملا

