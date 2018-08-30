مناورات عسكرية روسية في البحر المتوسط مطلع الشهر المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس أن اكثر من 25 بارجة ونحو ثلاثين طائرة ستشارك في تدريبات عسكرية في البحر المتوسط بين الاول والثامن من ايلول/سبتمبر.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالات الانباء الروسية "نعتزم نشر اكثر من 25 بارجة تحت قيادة الطراد القاذف للصواريخ اميرال اوستينوف. نحو ثلاثين طائرة ستشارك في هذه التدريبات بينها قاذفات استراتيجية طراز تو-160".

واوضحت ان البوارج ستأتي من اساطيل بحر الشمال والبلطيق والبحر الاسود وبحر قزوين، لافتة الى مشاركة قاذفات ومطاردات وطائرات نقل في العمليات.

وتسبق هذه التدريبات في البحر المتوسط مناورات في اقصى الشرق الروسي اعلن الجيش انها الاكبر منذ 1981، على ان يشارك فيها 300 الف جندي و36 الف آلية.

ونقلت وسائل الاعلام الروسية الثلاثاء ان روسيا عززت وجودها العسكري قبالة سوريا خشية ضربات يشنها الغربيون على الجيش السوري.

واتهم الجيش الروسي السبت فصائل المسحلة في سوريا بالتحضير ل"استفزاز" بواسطة اسلحة كيميائية في منطقة إدلب التي يبدو ان دمشق تستعد لهجوم وشيك عليها، وذلك لتبرير اي ضربات غربية تطاول القوات السورية.