الاتحاد الأوروبي يقرر الشهر المقبل اعلان قيمة تبرعاته للأونروا

قال مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد حنون إن الاتحاد الأوروبي سيعلن الشهر المقبل قيمة تبرعاته للأونروا.

وأشار في حديث مع صوت فلسطين، اليوم الخميس، إلى أنه الرغم من هذه التبرعات لن تسد الأونروا العجز الذي خلفه احجام الولايات المتحدة عن تقديم مساهماتها، إلا أنه قد يكون فرصة لتحرير الوكالة من الاملاءات والشروط الأميركية.

وأضاف إن تركيا بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية للأونروا ستعلن هي الأخرى عن قيمة تبرعات مهمة إضافية للوكالة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

وبين حنون أن هناك جهدا دبلوماسيا وسياسيا كبيرا يبذل لصالح الوكالة، معربا عن أمله في أن يترجم هذا الجهد إلى دعم مالي تتخطى فيه الوكالة الأزمة المالية وعقبة التهديد الأميركي للدول التي تريد التبرع للأونروا والتي تقف الولايات المتحدة حاجزا امامها.