ساره ويائير نتنياهو مشتبهان بتلقي رشى

أعلنت شرطة الاحتلال رسميًا، اليوم الخميس، الاشتباه بزوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، ساره نتنياهو، بتلقيها رشوة في إطار التحقيق بقضية ("بيزك" – "واللا") والمعروفة إعلاميًا بـ"الملف 4000". فيما قالت "شركة الأخبار" (القناة الثانية سابقًا) إن الشرطة تشتبه كذلك بنتنياهو الابن، يائير، بأنه تلقى رشى في سياق التحقيق في القضية ذاتها.

وأكدت الشرطة أن هناك دليلا على أن عائلة نتنياهو (رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته ساره)، بالإضافة إلى مالك شركة "بيزك" وموقع "واللا"، شاؤول ألوفيتش وزوجته آيريس، كانوا جميعهم على علم بالتأثير والأبعاد الاقتصادية للأفعال التي أقدموا عليها.

جاء ذلك ردا على سؤال محامي الدفاع آيريس، خلال جلسة التحقيق التي عقدت اليوم، إذا ما كانت ساره نتنياهو على علم بأنه مقابل التغطية الإعلامية الداعمة التي قد تحصل عليها من موقع "واللا"، فإن "بيزك"، في المقابل، ستحصل على مزايا وفوائد حكومية.

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بأن ابن رئيس الحكومة، يائير نتنياهو، تلقى رشى وحصل على منافع، وعرقل مجرى التحقيق، وذلك في إطار "الملف 4000"، وجرى التحقيق معه في أكثر من مناسبة بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بتطوير التحقيق، أوضح ممثل الشرطة، أوري كانر، أن "هناك أشخاصًا لم يتم استجوابهم بعد في مجريات التحقيق في القضية". ولم يوضح ما إذا كانوا مشتبهين أو شهودًا، بحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس".