مؤشر القدس يغلق منخفضاَ

أغلق مؤشر القدس نهاية الأسبوع الحالي الممتد من فترة 26/08/2018-30/08/2018 عند مستوى 536.90 نقطة منخفضاً ما قيمته 4.81 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 0.89%، ويأتي ذلك على خلفية انخفاض مؤشرات قطاعات البنوك والخدمات المالية والصناعة والخدمات حيث كانت التغيرات على النحو الآتي: البنوك والخدمات المالية انخفض بنسبة 0.76% فيما أغلق مؤشر الصناعة منخفضاً بنسبة 0.63%، أما مؤشر التأمين فأغلق مرتفعاً بنسبة 2.15% وارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.18% وأخيراً انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.35%.

وعقدت 5 جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال الأسبوع المذكور تم خلالها تداول 2,310,544 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 3,689,630 دولاراً أمريكياً نفذت من خـلال 875 عقد. وتم تداول 27 شركة من أصل 48 شركة مدرجة حيث شهدت 10 شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، في المقابل انخفضت أسعار أسهم 12 شركة واستقرت أسعار أسهم 5 شركات أخرى.

وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الفترة المذكورة حوالي 738 ألف دولار أمريكي مقارنة مع ما يقارب 543 ألف دولار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 35.84%، بينما انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة بلغت 0.57% حيث بلغت حوالي 3.76 مليار دولار أمريكي.