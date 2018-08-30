إدعيس: بدء مغادرة حجاج غزة المدينة المنورة إلى أرض الوطن

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف إدعيس، اليوم الخميس، عن بدء مغادرة حجاج ضيوف الرحمن من أهالي قطاع غزة المدينة المنورة إلى أرض الوطن عبر مطار الأمير محمد الدولي في المدينة المنورة ومنه إلى مطار القاهرة الدولي في مصر ثم إلى غزة.

وأكد الشيخ إدعيس، أن حجاج الفوج الأول وعددهم حوالي 800 حاج بدأوا بالتحرك للمغادرة في أفواج عبر الخطوط الجوية الفلسطينية من مطار الأمير محمد في المدينة المنورة ومنه إلى مطار القاهرة الدولي ثم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر.

وثمن الجهود السعودية والأردنية والمصرية في تسهيل وتيسير عبور حجاج فلسطين إلى أرض الوطن في المحافظات الشمالية والجنوبية.

من جهته، أشار مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف في غزة، محمد سلامة، إلى أن عدد حجاج القطاع بلغ 3320 حاجاً وحاجةً، سيغادرون المدينة المنورة على مدار أربعة أيام متتالية بدءاً من اليوم الخميس، بمعدل ثلاث رحلات جوية يومياً إلى غزة.

وعبر سلامة عن الشكر للسلطات المصرية ولسفارة فلسطين في القاهرة، لبذل كافة الجهود لتذليل العقبات أمام حجاج غزة، خلال رحلة عودتهم إلى أرض الوطن عبر الأراضي المصرية.

يشار إلى أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح أمام عودة ضيوف الرحمن في المحافظات الجنوبية، على مدار أربعة أيام متتالية، وتسهيل حركة تنقلهم في مطار القاهرة ومعبر رفح البري الحدودي مع غزة.

وكان حجاج بيت الله الحرام من الضفة الغربية اكتمل وصولهم إلى أرض الوطن الأحد الماضي، فيما وصل حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين وعددهم ألف حاج وحاجة إلى أماكن سكنهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعيد أداء مناسك الحج.

يذكر أن عدد حجاج فلسطين 8600 حاج وحاجة موزعين على كافة محافظات الوطن.