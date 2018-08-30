ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

ترامب يقرر وقف تمويل الأنروا بشكل كامل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:41 - 30 اغسطس 2018
ترامب ترامب
مشاركة

ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر وقف تمويل منظمة الأونروا بشكل كامل، بعد أن قرر خفض الدعم المادي لها قبل عدة أشهر.

ونقلت المجلية عن مصادر أميركية قولها إن ترامب اتخذ قراره مطلع الشهر الجاري بالتنسيق مع مستشاره الخاص جاريد كوشنير ووزير الخارجية مايك بومبيو.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الأميركية أبلغت عدة دول بالقرار.

بدوره، رفض متحدث باسم الخارجية الأميركية التعليق على الخبر، مبينا أن سياسة بلاده تجاه قضية الأونروا تخضع لتقييم ومناقشات داخلية بشكل مستمر من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.

متعلقات