ترامب يقرر وقف تمويل الأنروا بشكل كامل

ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر وقف تمويل منظمة الأونروا بشكل كامل، بعد أن قرر خفض الدعم المادي لها قبل عدة أشهر.

ونقلت المجلية عن مصادر أميركية قولها إن ترامب اتخذ قراره مطلع الشهر الجاري بالتنسيق مع مستشاره الخاص جاريد كوشنير ووزير الخارجية مايك بومبيو.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الأميركية أبلغت عدة دول بالقرار.

بدوره، رفض متحدث باسم الخارجية الأميركية التعليق على الخبر، مبينا أن سياسة بلاده تجاه قضية الأونروا تخضع لتقييم ومناقشات داخلية بشكل مستمر من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.