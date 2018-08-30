ليبرمان: غزة أمام خيارين لحل أوضاعها!

قال وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن هناك ثمة خياران بالنسبة للأوضاع في قطاع غزة، الأول إسقاط حماس من خلال الجيش الإسرائيلي ودفع ثمن صعب، بما في ذلك الحاجة إلى السيطرة على غزة، والخيار الثاني محاولة إيجاد وضع يسقط فيه المواطنون أنفسهم النظام".

وأكد ليبرمان أن اسقاط حماس عسكريا، سيترتب عليه ثمن صعب بما فيه إعادة احتلال القطاع، مشيرا إلى أن الخيار الثاني يعد أفضل وأكثر استقرارا". وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية،

وحول الوضع في سوريا، قال ليبرمان:"إن التفاهمات والاتفاقيات في الشرق الأوسط التي تتحدث عن الوضع في سورية ما بعد الحرب غير ملزمة وليست صالحة بالنسبة لإسرائيل، التي تضع مصالحها الأمنية أولا".

وأضاف: "نرى الكثير من المبادرات في أماكن مختلفة، سواء في أنقرة، طهران، جنيف، التي تبحث في بلورة سورية ومستقبلها ما بعد معركة على إدلب، بيد أن هذه المبادرات لا تُلزمنا".

وتابع: "من وجهة نظر إسرائيل، ومع كل الاحترام والتقدير لكل الاتفاقيات والتفاهمات، فهي ليست ملزمة لنا، وما يلزمنا هي المصالح الأمنية الإسرائيلية فقط، وعليه فإن التفاهمات والاتفاقيات الأخرى التي يتم الحديث عنها والسعي للتوصل إليها في جميع الأماكن، هي ببساطة لا علاقة لها بنا ولا تعنينا، وسنكون صارمين بشأن جميع الاتفاقيات السابقة".