كل ما عليك معرفته عن قرعة دوري الأبطال

تقام اليوم، قرعة دوري أبطال أوروبا، ويترقّب مشجّعو كرة القدم، مصير فرقهم المفضلّة، في وقت يأمل فيه الكبار تجنّب مواجهات صعبة ومبكّرة.



وفيما يلي كل ما يتوجّب معرفته حقل القرعة:



المكان والزمان



نقام القرعة مساء الخميس في إمارة موناكو، في الساعة السادسة بتوقيت وسط أوروبا (الساعة الرابعة بتوقيت جرينيتش).



كيف تجرى القرعة؟



- تنضم 6 فرق متأهّلة من الأدوار التمهيدية، إلى 26 فريقا تأهّلت مباشرة إلى دور المجموعات، وفقا للنظام الجديد للبطولة.



- قسّمت الفرق إلى 4 مستويات، الأول يحتوي على حامل اللقب (ريال مدريد)، وبطل الدوري الأوروبي (أتلتيكو مدريد)، والفرق الستة الأعلى ترتيبا في تصنيف الاتحاد الأوروبي للأندية.



أما بقيّة المستويات فيتم توزيع فرقها وفقا للترتيب في التصنيف.



- يتم خلال القرعة تجنّب وقوع فريقين من بلد واحد في مجموعة واحدة.



- نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا، تنطبق أيضا على مسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب.



تصنيف المستويات:

المستوى الأول: ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، برشلونة، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، لوكوموتيف موسكو.



المستوى الثاني: بوروسيا دورتموند، بورتو، مانشستر يونايتد، شاختار دونيتسك، بنفيكا، نابولي، توتنهام، روما.



المستوى الثالث: ليفربول، شالكه، ليون، موناكو، أياكس، سسكا موسكو، آيندهوفن، فالنسيا.



المستوى الرابع: فكتوريا بلزن، كلوب بروج، جالطه سراي، يونج بونز، إنتر ميلان، هوفنهايم، النجم الأحمر، آيك أثينا.



أحداث أخرى في الحفل



سيجري أيضا خلال الحفل المقام في موناكو، توزيع الجوائز التالية الخاصّة بالموسم 2017-2018:



-لاعب العام.



- لاعبة العام.



- أفضل حارس مرمى في دوري أبطال أوروبا.



- أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا.



- أفضل لاعب وسط في دوري أبطال أوروبا.



أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا.



مواعيد أخرى مرتقبة



19/18 أيلول/سبتمبر: الجولة الأولى من دوري الأبطال.



2/3 تشرين الأول/أكتوبر: الجولة الثانية من دوري الأبطال.



23/24 تشرين الأول/أكتوبر: الجولة الثالثة من دوري الأبطال.



6/7 تشرين الثاني/نوفمبر: الجولة الرابعة من دوري الأبطال.



27/28 تشرين الثاني/نوفمبر: الجولة الخامسة من دوري الأبطال.



11/12 كانون الأول/ديسمبر: الجولة السادسة من دوري الأبطال.



17 كانون الأول/ديسمبر: قرعة الدور ثمن النهائي.



11/13/19/20 شباط/فبراير: ذهاب الدور ثمن النهائي.



5/6/12/13 آذار/مارس: إياب الدور ثمن النهائي.



15 آذار/مارس: قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي.



9/10 نيسان/أبريل: ذهاب ربع النهائي.



16/17 نيسان/أبريل: إياب ربع النهائي.



30 أبريل/1 مايو: ذهاب نصف النهائي.



7/8 أيار/مايو: إياب نصف النهائي.



1 حزيران/يونيو: المباراة النهائية على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد.