إقصاء فريق من كأس إنجلترا بسبب 13 دولار!

حرم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فريق ليثيرلاند ليميكا، الذي يلعب في دوري الدرجة التاسعة، من حوض منافسات كأس إنجلترا، والسبب عدم دفع غرامة مالية قيمتها 10 جنيهات استرليني، أي ما يعادل 13 دولار أمريكي.

لم يسدد النادي المبلغ المفروض كغرامة مالية على لاعب في الفريق، لأنه اشترك في مباراة بشكل غير قانوني، حيث يخضع لعقوبة إيقاف.

شهدت المباراة فوز نادي ليثيرلاند ليميكا على تشارنوك بنتيجة (4-2) في الدور التأهيلي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بتاريخ 11 أغسطس.

وتقدم الفريق الخاسر بشكوى ضد اشتراك لاعب في ليثيرلاند ليميكا، لأنه مفترض أنه يخضع لعقوبة إيقاف بسبب دفع غرامة فرضت عليه خلال تواجده بناديه السابق ، وظلت العقوبة قائمة بعد انضمامه للفريق الجديد.

والغريب أن إداري ليثيرلاند ليميكا لم يكن يعلم بتلك العقوبة، وبالتالي استعان به المدرب في المباراة، لتتحول مشاركته إلى كابوس.