صلاح: أحب ثلاثي الأرجنتين ونهائي الأبطال آلمني أكثر من المونديال

قال المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إن طريقة لعبه قد تشبه الأسلوب الفني الذي تمتاز به الكرة في أمريكا الجنوبية، معربا عن إعجابه بنجوم الكرة الأرجنتينية، دييجو مارادونا وليونيل ميسي وجابرييل باتيستوتا.

وذكر صلاح في مقابلة نشرتها اليوم الخميس صحيفة "كلارين" الأرجنتينية: "من المحتمل أن يكون أسلوبي شبيها بالأسلوب الأمريكي الجنوبي، فيما يتعلق بالأرجنتين، أفضل مارادونا، وبالطبع يروق لي ميسي كثيرا وباتيستوتا أيضا".

وأضاف "لم أر مارادونا كثيرا بسبب سني، ولكنني أتذكر أنني رأيت (باتي جول)، كما يلقبون باتيستوتا، لقد لعب لصالح روما مثلي".

ورشح صلاح بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش للفوز بجائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والتي يمنحها لأفضل لاعب في موسم 2018/2017 بالقارة العجوز.

وتحدث صلاح عن هذه الجائزة الكبيرة، حيث قال: "أنا سعيد بمشاركتهما هذا الأمر، إنهما لاعبان كبيران للغاية، آمل في أن أترشح ضمن الثلاثة الأوائل لعدة مرات، أعمل في كل يوم من أجل أن أكون أفضل ولدي طموح كبير".

وكشف صلاح أنه تألم لهزيمة ليفربول في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة، بقدر أكبر من تألمه لخروج المنتخب المصري من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وشارك صلاح في المونديال بعد أن تعافى مباشرة من إصابة في الكتف الأيسر تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا، إثر مخالفة قام بها ضده المدافع الإسباني سيرجيو راموس، أثارت جدلا كبيرا.

واستطرد النجم المصري قائلا: "في المونديال لعبت أخر مباراتين (في دور المجموعات)، يمكنني أن أقول أن النهائي (في دوري الأبطال) آلمني بشكل أكبر".

وبفضل تألقه الكبير، اختير صلاح كأحد أفضل 3 مهاجمين في البطولة الأوروبية، بجانب كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.