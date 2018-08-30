برشلونة يتعاقد مع الأورغوياني أراوخو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب كرة القدم الأوروغوياني الصاعد رونالد أراوخو، للمواسم الخمسة القادمة.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني، "انتقل أراوخو صاحب الـ19 عامًا للبارسا من بوسطن ريفر الأوروغوياني مقابل مليون و700 ألف يورو، بالإضافة إلى متغيرات قد تصل إلى خمسة ملايين و200 ألف يورو كحد أقصى".

وأضاف البيان "بلغت قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي يقود منتخب أوروغواي تحت 20 سنة، 100 مليون يورو كلاعب في فريق الرديف، بينما تزيد هذه القيمة لـ200 مليون يورو، إذا صعد للفريق الأول".

ولعب أراخو لصالح ناشئين رنتيستاس، قبل أن ينتقل لبوسطن ريفر في 2017 حيث لعب الموسم الماضي.