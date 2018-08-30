أسرة مصري تتبرع بأعضاء جسمه لإنقاذ 4 صينيين من الموت

تبرعت أسرة مصرية بأعضاء نجلها الشاب إثر وفاته لإنقاذ مواطنين صينيين من الموت، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال مصدر ملاحي مصري، في تصريحات صحفية، إن جثمان الشاب المصري شريف الجزار (37 عامًا) وصل إلى القاهرة قادمًا من الصين، بعدما وافته المنية أمس الأربعاء، إثر إصابته بنزيف حاد في المخ جراء حادث.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن أطباء صينيين عرضوا على شقيقته (تدعى فريدة) التبرع بأعضائه لإنقاذ أناس آخرين، وأنها وافقت عقب أخذ رأي عائلتها بمصر، كما نشرت صورًا لها وهي توقع على إقرار بالتبرع بأعضائه لمرضى آخرين.

وأوضحت أنه تم نقل 4 أعضاء من جثمان الشاب المصري إلى مرضى آخرين، حيث تلقى رجل خمسيني إحدى كليتيه، وتلقت امرأة ثلاثينية الكلية الأخرى، فيما حصل مريض أربعيني على الكبد، وتمت زراعة القلب لرجل أربعيني.