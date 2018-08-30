التربية والاتصالات تعلنان أسماء المستفيدين من برنامج المنح الجامعية والمهنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي ومجموعة الاتصالات الفلسطينية عن أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج مجموعة الاتصالات للمنح الجامعية والمهنية للعام 2018، والذي تنفذه مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية، للسنة التاسعة على التوالي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي.

وتم توزيع المنح الدراسية على الطلبة المتفوقين والبالغ عددها (550) منحة، خلال حفل نظمته الوزارة والمجموعة، اليوم الخميس، في قصر رام الله الثقافي بمدينة رام الله، وفندق المتحف بمدينة غزة، بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ووكيل الوزارة د. بصري صالح، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، والمديرين العامين للعلاقات العامة والدولية، والمنح والخدمات الطلابية في وزارة التربية نديم سامي وشادي الحلو، ومدير عام شركة جوال عبد المجيد ملحم، ومدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية والمجتمعية سماح أبو عون حمد، وحشد من أسرتي الوزارة والمجموعة، وبحضور الطلبة وذويهم.

وفي هذا السياق، أكد صيدم البقاء على العهد في دعم الطلبة وتوفير المنح الدراسية، خاصةً للطلبة ذوي الإعاقة وطلبة التعليم المهني والتقني، مشيراً إلى أنه ومع هذا العام تكون الوزارة ومجموعة الاتصالات الفلسطينية قد قدمتا 4250 منحة للطلبة منذ بداية برنامج المنح هذا.

وأشاد الوزير بالشراكة المتينة والاستراتيجية مع مجموعة الاتصالات التي تتكاتف فيها الجهود لخدمة الطلبة وقطاع التعليم بشكل عام، مشيداً بذات الوقت بجهود أسرة الوزارة التي تصل الليل بالنهار لتحقيق الجودة المُثلى للتعليم وإحداث النقلة النوعية على صعيد التعليم والاستمرار بإبقاء اسم فلسطين على خارطة المعرفة عالمياً.

وأضاف صيدم مخاطباً الطلبة الحاصلين على المنح وذويهم: "اليوم نقف إلى جانبكم لنشد من أزركم، ولتنطلقوا إلى فضاء رحب من الإبداع والتميز تضعون فيها اسم فلسطين على خارطة المعرفة".

بدوره؛ هنأ عمار العكر الطلبة المستفدين من البرنامج وذويهم قائلاً: "باسمي وباسم أسرة مجموعة الاتصالات الفلسطينية، يسعدني أنّ ألقاكم وككل عام في حفلنا السنوي لبرنامج دعم التعليم الجامعي والمهني للطلبة المتفوقين للعام 2018، وبالشراكة مع وزارة التربية، ويشرّفني أن ألتقي كل عام بكوكبة جديدة من أبنائنا وبناتنا الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة "الإنجاز" من مختلف محافظات الوطن".

وقال العكر نلتقي اليوم وللسنة التاسعة على التوالي معكم في حفل برنامج دعم التعليم الجامعي والمهني، تحديداً مع الطلبة المتفوقين في مختلف التخصصات والذين نجحوا بالاستمرار بالحصول على معدلات عالية واستكمال مسيرتهم العلمية، مؤكداً على التزام المجموعة بتجديد المنح سنوياً للطلبة الملتزمين بشروطها، مشيراً إلى أن المجموعة ما زالت مستمرة في أداء دورها الريادي في تمكين الشباب من خلال البرنامج، وقد قدمت مجموعة الاتصالات منذ إطلاق البرنامج عام 2010 (4250) منحة حتى اللحظة، وبلغ عدد الخريجين 529 خريج جامعي و 20 خريج مهني، وتشمل فئة الأوائل من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.

وأشاد العكر بدور وزارة التربية قائلاً: "نحن نؤمن بأهمية الشراكة بين مجموعة الاتصالات ووزارة التربية، وتكامل الأدوار فيما بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الحكومي، حيث إن وزارة التربية من أهم المؤسسات التي لا بد من العمل معها على تطوير القوة البشرية العاملة وتطوير البنية التحتية للمدارس وتقديم الخدمات الأفضل لطلابها (أبنائنا)؛ لما تحمله الوزارة من أهمية على جميع الأصعدة، لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء فلسطين".

وفي كلمتها نيابة عن الطلبة المستفيدين من هذه المنح، شكرت الطالبة هيا أبو صبيح وزارة التربية ومجموعة الاتصالات على هذا الدعم النوعي؛ خاصةً للطلبة المحتاجين وذوي الإعاقة؛ مؤكدةً البقاء على العهد في مواصلة تحقيق النجاح والتميز خدمةً لفلسطين وشعبها.