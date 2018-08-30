نتنياهو: نحن الان في مرحلة العلو الكبير

قال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نقف اليوم أمام تحديات ومقاطعات كبيرة ومحاولات لا تتوقف ضددنا في المحاكم الدولية، ورغم ذلك فإن "إسرائيل" تعلوا علواً كبيراً بفضل (مواطنيها) واقتصادها واستخباراتها العسكرية المتقدمة".

وأوضح نتنياهو بمناسبة حلول رأس السنة العبرية وفقاً لموقع مفزاك "الإسرائيلي"، أن إسرائيل تواجه تحديات أمنية كبيرة، "فعلى الرغم من تطورنا إلا أن أعدائنا يتطورون أيضاً فالأمر يتطلب منا العمل بكل حزم ضد "إيران ومؤيديها في المنطقة".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل ليلاً ونهاراً لحماية آمن "إسرائيل"، مؤكداً أن الأولوية في إسرائيل هي للأمن قبل كل شيء.