لماذا تصدّر محمد بن سلمان الترنيد العالمي؟

أثار إعلان رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ نقل مباريات دوري المحترفين السعودي على القناة الرياضية السعودية مجاناً، ردود فعل إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

#شكرا_محمد_بن_سلمان، تصدر الترند العالمي على موقع "تويتر" بأكثر من 30 ألف تغريدة خلال 10 دقائق، وسط تفاعل كبير من قبل محبي الرياضية، معبرين عن شكرهم وامتنانهم إلى ولي العهد السعودية، لحرص على مجانية بث منافسات الموسم الجديد من الدوري على القنوات الرياضية.

"فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت عدداً من التدوينات عبر "توتير"، حيث اعتبر إبراهيم البكيري أن قرار نقل المباريات مجاناً قراراً جريئاً جداً وتاريخي، مضيفاً: "والله كلمة شكراً قليلة".

وغردّ عبد الله القصيبي: "القرار التاريخي بمنح حقوق البث للقناة الرياضية مع الناقل الرسمي stc سيمكن المشاهد من رؤية منافسة حقيقة بين القنوات لأول مرة منذ ان عرفت الرياضة السعودية النقل كاملاً للدوري الممتاز بمسمياته المختلفة حيث لم يسبق ان تم نقله كاملاً على قناتين مختلفتين".

وكتب محمد نور: "إطلاق اسم سمو الأمير محمد بن سلمان على دوري المحترفين قرار حكيم ووفاء وتقدير لمن أنقذ الأندية السعودية من الضياع".

فيما غردّ رجاء السلمي عبر حسابه على "تويتر" : "أخيرا لزملائي الإعلاميين، هذه الصورة الرائعة لرياضة وطنكم تقع عليكم مسؤولية إبرازها وإظهارها للعالم، فأنتم المعنيون بتقديمها عبر منابركم الإعلامية وبما تستحقه هذه الجهود من تقدير وبما يستحقه وطنكم من خدمة".

أما فارس المحيميد، كتب: "كرة القدم لـ "البسطاء"، وقد تكون المتنفس الوحيد لهم في الحياة، تشفير الدوري السعودي سيقتله أولاً، ثم سيكون عقبةً أمام الجماهير لمتابعة مباريات أنديتهم. مشاهدة المباراة عبر "تطبيق" أمر غير مقبول، يجب أن يكون النقل مجانياً في قناة تلفزيونية".

وفيما يلي بعض التدوينات:

بتوجيه من سمو سيدي #ولي_العهد ????????????????

سيتم نقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجاناً ...

أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق stc

حفظك الله سيدي جعلها تبطي سنينك ???? pic.twitter.com/AUQQP8Sj4S — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

رأي/ القرار التاريخي بمنح حقوق البث للقناة الرياضية مع الناقل الرسمي stc سيمكن المشاهد من رؤية منافسة حقيقة بين القنوات لأول مرة منذ ان عرفت الرياضة السعودية النقل كاملاً للدوري الممتاز بمسمياته المختلفة حيث لم يسبق ان تم نقله كاملاً على قناتين مختلفتين1️⃣ #شكرا_محمد_بن_سلمان — عبدالله العضيبي (@abdullah18000) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨

إطلاق اسم سمو الأمير محمد بن سلمان على دوري المحترفين قرار حكيم ووفاء وتقدير لمن أنقذ الأندية السعودية من الضياع

#كاس_دوري_محمد_بن_سلمان#شكرا_محمد_بن_سلمان — محمد نور (@MohamedNoor_N18) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

#شكرا_محمد_بن_سلمان



قرار جريء جداً وتاريخي .. والله كلمة شكراً قليلة ???? — ابراهيم البكيري (@ibrahim_albkeri) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

8⃣ أخيرا لزملائي الإعلاميين..

هذه الصورة الرائعة لرياضة وطنكم تقع عليكم مسؤولية إبرازها وإظهارها للعالم..

فأنتم المعنيون بتقديمها عبر منابركم الإعلامية وبما تستحقه هذه الجهود من تقدير وبما يستحقه وطنكم من خدمة ????????#شكرا_محمد_بن_سلمان — رجاءالله السلمي (@r_als0lami) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم يثمنون توجيهات سمو ولي العهد الأمين بنقل دوري كأس الأمير محمد بن_سلمان للمحترفين على القناة الرياضية السعودية مجانًا pic.twitter.com/sy30V3XAYq — خالد الحسين (@khalidfahad77) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨