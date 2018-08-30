17 قتيلاً في تحطم طائرة عسكرية في إثيوبيا

لقي 17 شخصا مصرعهم جراء تحطم طائرة عسكرية تابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبي في منطقة لومي شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية نقلا عن الجيش أن بين ضحايا الطائرة امرأتين وطفلين.

وأضافت أن الطائرة المنكوبة سقطت بعد أن أقلعت من مدينة دريدوا قاصدة مدينة بشفتو، التي تبعد 48 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة أديس أبابا دون التطرق إلى أسباب الحادث.

ولفتت الوكالة إلى أن الطائرة سقطت على الأرض بعد احتراقها في الجو دون مزيد من التفاصيل ولم تأت على ذكر هوية ضحايا الطائرة أو سبب وجود مدنيين على متنها.