تفاصيل المكالمة "الهامة" بين السيسي وعباس

كشفت رئاسة الجمهورية المصرية عن فحوى المكالمة "الهامة" التي أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية: "إن الاتصال تناول بحث ملف المصالحة الفلسطينية، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على مواصلة جهودها في تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، فضلاً عن عودة السلطة الشرعية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، وهو ما سيساعد في دفع مساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

من جانبه وجه رئيس السلطة الفلسطينية الشكر لمصر قيادة وشعباً على دورها في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وجهودها لتحقيق المصالحة الوطنية، بما يساهم في استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور المستمر فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.